Nye Borgerlige mister sit eneste mandat i København

Her optrådte folketingspolitikeren Mette Thiesens kæreste voldeligt over for en partiansat. Mette Thiesen forlod kort tid efter Nye Borgerlige og er i dag løsgænger.

- Jeg har aldrig før hørt om nogen, der sloges til en valgfest på Christiansborg. Det gør det sværere at fremstå med den borgerlige anstændighed, som jeg gerne vil fremstå med. Det skal jeg da være helt ærlig at sige, lyder det fra Niels Peder Ravn.

Han bliver nu del af De Konservatives gruppe, som vokser til ni mandater.

De to partiers ideologiske fundament er det samme, siger lokalpolitikeren. Men på blandt andet udlændingepolitikken er der forskel, mener han.