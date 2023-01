Aftalen, som blev indgået kort tid efter Ruslands invasion af Ukraine, betød, at det skulle være en bunden opgave at sikre, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed blev løftet varigt til to procent af bruttonationalproduktet (bnp) inden udgangen af 2033.

Da SVM-regeringen blev til, fremgik det af regeringsgrundlaget, at de øgede forsvarsudgifter skulle fremrykkes.

Der er kommet fokus på forsvarsudgifterne, efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar sidste år.

- Danmark fortsætter vores vedholdende og loyale opbakning til Ukraine. Samtidig må vi forberede os på, at vi også herhjemme står over for væsentligt skærpede trusler, siger Mette Frederiksen.

- I Europa har vi en tendens til at forestille os, at resten af verden tænker og gør som os.

- Vi troede i mange år, at samhandel og vækst nærmest per automatik ville føre til fredelig sameksistens. Vi nedrustede, da andre oprustede.

- Og vi har på en række områder gjort os selv for afhængige af andre. Nu ser vi, at vi var for naive. At vi står på tærsklen til en ny tid. Som bliver svær, siger hun.