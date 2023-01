De Radikale truede i sommer med at trække støtten til den socialdemokratiske regering, hvorfor valget blev udskrevet.

Partiet har krævet en bred regering over midten, og dermed havde statsministeren ikke et rødt flertal bag sig efter valget.

Der er tradition for mindretalsregeringer i Danmark, men den nye regering har god mulighed for at få sin politik igennem, da det er en flertalsregering.

Den har dog som ambition at få flere partier med i brede aftaler.

Regeringen har foreslået store reformer som at få flere til at arbejde mere, at omlægge kandidatuddannelsen og sløjfe det sjette SU-år samt at afskaffe en helligdag