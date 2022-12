Fogh skal diskutere øget kinesisk militærtrussel med Taiwan

Ifølge Kina er Taiwan en del af Kina, selv om øriget har sit eget parlament, og flertallet af befolkningen ønsker uafhængighed.

Øen fungerer de facto som sit eget land med egen forfatning, demokrati, regering og hær.

Senest har det stigende pres fra Kina fået Taiwan til at planlægge at forlænge den obligatoriske værnepligt et år.

Anders Fogh Rasmussen er selv på kant med Kina.

I kraft af sin position som formand for organisation ”Alliance of Democracies Foundation”, der forsøger at fremme demokrati i verden, er han blevet forment adgang til landet. Det skete i 2021.

Forholdet mellem den tidligere statsminister og Kina blev kun forværret af, at danskeren inviterede Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, til at tale ved et demokratitopmøde i København senere det år.