Efter anbefaling forsøger DF igen med tørklædeforbud - minister tavs

Piger bør ikke bære hovedtørklæde i folkeskolen.

Det mener Dansk Folkeparti, der før jul fremsatte et beslutningsforslag om at ”indføre et forbud for elever og ansatte mod at bære islamisk tørklæde i grundskolen”.

Lignende forslag om tørklædeforbud er tidligere blevet fremsat af Dansk Folkeparti. Forslagene er siden blevet nedstemt i Folketingssalen.