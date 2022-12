Regeringen vil lade sig inspirere af hollandsk strafsystem

- Det er helt oplagt, at ubetinget fængsel er den strafform, der hyppigst leder til ny kriminalitet.

Derfor er hyppigere brug af alternative strafformer ”bestemt en farbar vej”, siger Storgaard.

Hun forholder sig ikke umiddelbart til det, at de ubetingede fængselsstraffe typisk gives for grovere kriminalitet, hvor det kan være mindre oplagt at anvende alternativ straf.

Jan van Dijk mener, det er oplagt, at SVM-regeringen vil se mod Holland:

- Jeg er overbevist om, at vores samfund på mange måder ligner hinanden, og jeg synes bestemt, det er et godt udgangspunkt for Danmark at se mod Holland. Jeg kan ikke se, hvorfor Danmark ikke skulle kunne gøre, hvad vi har gjort.