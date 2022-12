Udløste færøsk valg: Strid om efternavne er nu løst

- Det kan aldrig komme på tale. Det at leve som såkaldt homoseksuel er i strid med den grundlov, som jeg personligt har, og som mit parti også har, og som jeg synes, at Færøerne også har, sagde han.

Efterfølgende sagde Jenis av Rana, at det ikke var møntet på De Konservatives formand, og at han havde udtalt sig som formand for Miðflokkurin, ikke som landsstyreformand. Men en samlet opposition og én fra koalitionen var klar til at vælte ham.

Mistillidsvotummet bortfaldt, da det skulle fremsættes den dag, hvor av Rana endte med at blive afskediget.