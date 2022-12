Regeringen vil droppe fodlænke for voldtægtsdømte

Juraprofessor Linda Kjær Mink fra Syddansk Universitet peger dog på risikoen for, at de dømte begår endnu mere kriminalitet ved at komme i fængsel frem for fodlænke.

Tilbagefald til kriminalitet er mindre, hvis man afsoner med en fodlænke sammenlignet med en fængselsstraf, lyder det fra professoren ved Juridisk Institut.