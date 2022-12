Troels Lund Poulsen nåede kun at være formand for Statsrevisorerne i en måneds tid, efter at han overtog posten i november.

Posten har haft lidt karakter af vandrepokal i år, hvor tre personer nu har haft formandsposten.

Da året blev indledt, var Henrik Thorup (DF) formand, men i marts gav han posten videre til Klaus Frandsen (R).

I november var det så Troels Lund Poulsens tur, men han er nu økonomiminister, mens Sophie Løhde blev indenrigs- og sundhedsminister.

Statsrevisorerne er politisk udpegede og har til opgave at kontrollere statens udgifter. Det gør Statsrevisorerne i samarbejde med Rigsrevisionen, der ikke er politikere.