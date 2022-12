Ahmed Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at have tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Han afsoner nu sin straf i et dansk fængsel.

Men ifølge Berlingske og DR var han agent for de danske efterretningstjenester.

De tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, sagde alle under valgkampen, at de var åbne over for en undersøgelse af Samsam-sagen.

Men efter regeringsdannelsen er sagen ikke blevet en del af en kommende undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

- Desværre ser det ud som om, at regeringspartierne har besluttet sig for at mørklægge den her sag og forhindre, at der kommer en undersøgelse, sagde Peder Hvelplund tirsdag.

Han mener, at sagen ”rejser så meget tvivl” om, hvorvidt der er tale om et ”decideret justitsmord”, at den bør undersøges.