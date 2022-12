Skrottede ministre kommer med i S-ledelsen

Også Lea Wermelin, der var miljøminister i S-regeringen, men heller ikke fik en ny ministerpost, er blevet en del af gruppeledelsen.

Den er blevet udvidet efter Socialdemokratiets fremgang ved valget. Nu har partiet 50 mandater og er klart det største parti i Folketinget. Wermelin bliver desuden ordfører for klima, energi og forsyning.

Ud af gruppeledelsen er røget Rasmus Stoklund, som heller ikke fik genvalg som politisk ordfører.

Den post fik Christian Rabjerg Madsen tilbage i sidste uge, efter at han ikke længere er indenrigs- og boligminister og heller ikke kom med på det nye ministerhold. Stoklund er fremadrettet uddannelses- og forskningsordfører.

Rasmus Prehn (S) er også vendt retur til folketingsgruppen efter at have været minister. Han var minister for landbrug, fødevarer og fiskeri, men fik heller ikke nogen ny ministerpost. Prehn får heller ikke en ordførerpost. Han bliver dog formand for Folketingets transportudvalg.