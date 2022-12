Folketinget har torsdag vedtaget en midlertidig bevillingslov for finansåret 2023. Den træder i kraft 1. januar, hvor finansloven udløber.

Alle Folketingets partier stemte for loven.

I mangel af en finanslov sørger bevillingsloven for, at offentligt ansatte stadig kan få løn, og at der kan indkræves skatter på den anden side af årsskiftet.