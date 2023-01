27/01/2023 KL. 10:45

»Jeg har altid sagt til mine børn: ”Hvis jeres liv er noget lort I en periode, I selv definerer, må I redde jer selv.” Det er nemt at sige«

60 år: Hvis du i 2010 havde spillet en krone på, at Søren Gade 13 år senere skulle være Folketingets Formand, var du blevet millionær. Det siger han selv. Her fortæller han i anledning af sin fødselsdag om det bedste og det værste ved at være politiker. Og om dengang hans to teenagedøtre konfronterede ham med hans eget livsråd.