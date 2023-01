Fra landsholdet til Folketinget

Fodboldspiller på topplan. 173 kampe for AaB. Fem landskampe for Danmark. Et enkelt mål – på straffespark – for Danmark. Endda i debuten i 1971 i en OL-kvalifikationskamp mod Schweiz.

Derefter 16 år som borgmester i Arden og seks år i Folketinget for Socialdemokratiet, så det er et bredt cv, som aalborgenseren Arne Toft kan fremvise.