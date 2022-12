Lars Løkke Rasmussen har ansat journalist som særlig rådgiver

- Derfor er jeg meget glad for, at hun har takket ja til at blive særlig rådgiver for mig.

- Jeg er sikker på, at Karen bliver en dygtig rådgiver, og jeg ser frem til samarbejdet med Karen og andre gode kræfter i Udenrigsministeriet, siger han i pressemeddelelsen.

Karen Clement er uddannet journalist.

Tidligere har hun været pressechef i Forsvarsministeriet og ledende pressesekretær i Statsministeriet og reporter på TV2.

Hun er tiltrådt stillingen som særlig rådgiver tirsdag.