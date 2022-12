S-løfte om sprøjteforbud kom ikke med i nyt regeringsgrundlag

Fra statsminister Mette Frederiksen (S) lød det, at grundvandet og det rene drikkevand er truet. Derfor ”foreslår vi en fredning for et område på størrelse med cirka fire gange Falster”, lød det.

Men i regeringsgrundlaget er der blandt andet endt med at stå, at regeringen straks vil ”tage initiativ til en akut plan for at beskytte boringerne (BNBO-områder), hvor vi skal sikre, at alle parter gør en stor indsats, og der er incitament til at omstille”.

Det konstateres, at der er brug for ”betydelig mere viden om det eksakte behov for beskyttelse af grundvandet”.