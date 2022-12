Ellemann er ordknap om brudt løfte i Samsam-sag

Det sagde tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) torsdag i sidste uge i et interview med B.T..

Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at have tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

I 2020 blev han udleveret til Danmark, hvor han afsoner resten af sin straf i Enner Mark Fængsel i Horsens.

Samsam har erkendt, at han rejste til Syrien i 2013 og 2014. Men han gjorde det på vegne af de danske efterretningstjenester for at spionere for Danmark, har han forklaret.

Berlingske og DR Nyheder har på baggrund af anonyme kilder beskrevet, hvordan Samsam skulle være blevet hvervet af danske efterretningstjenester.

Venstreprofilen Jan. E. Jørgensen har udtalt, at han vil drøfte sagen med Ellemann-Jensen og partiets folketingsgruppe.