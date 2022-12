Ellemann-Jensen om læk i Venstre-top: Det er rigtig træls

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kalder det for ”træls”, at der for en uge siden blev lækket en lydfil fra et forretningsudvalgsmøde i Venstre.

På mødet orienterede Ellemann-Jensen om regeringsforhandlingerne, som på det tidspunkt var inde i sin absolutte slutfase, og hvor Venstre med Ellemann-Jensens ord ”sandsynligvis” var på vej i regering med Socialdemokratiet.