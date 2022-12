Monika Rubin bliver Moderaternes politiske ordfører

- Jeg tror, at jeg kan løfte opgaven. Jeg er vant til at stå med traumer og hjertestop, så jeg tænker, at det her skal jeg nok lære, siger Monika Rubin.

Til posten som gruppenæstformand er valget faldet på Mohammad Rona.

Han kom i Folketinget kort efter folketingsvalget 1. november, da Kristian Klarskov valgte at trække sig.

Valget kom, knap fem måneder efter at partiet var blevet stiftet af den tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Moderaterne gik til valg på at få en regering hen over midten og pegede ikke på nogen statsministerkandidat inden valget.

Det lykkedes i sidste uge for partiet at komme i regering med Socialdemokratiet og Venstre i SVM-regeringen.