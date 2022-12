Mette Frederiksen må sige farvel til særlig rådgiver

- Men jeg har besluttet mig for, at regeringsdannelsen også er et punktum for min tid i Statsministeriet for nu. Det har ikke været en let beslutning – jeg har mange kilometer i benene endnu, og jeg har elsket at gå på arbejde hver dag, skriver Sofie Findling.

Hun blev i november 2020 særlig rådgiver for Mette Frederiksen, i første omgang i et barselsvikariat, og senere som fast særlig rådgiver, efter at Sara Vad Sørensen stoppede.

Forinden havde Sofie Findling i lidt over et år arbejdet som særlig rådgiver for daværende erhvervsminister Simon Kollerup (S).