19/12/2022 KL. 11:30



Ny afgift venter danskerne: Og nu kritiseres Venstre for endnu et løftebrud

Venstre kunne slet ikke se behovet for en afgift på flyrejser, og Socialdemokratiet forklarede, at 13 kr. var nok. Nu er de blevet enige om 100 kr. per billet.