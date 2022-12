19/12/2022 KL. 11:30

For abonnenter

Den nye regering indfører en højere afgift, end partierne bag gik til valg på

Venstre kunne slet ikke se behovet for en afgift på flyrejser, og Socialdemokratiet forklarede, at 13 kr. var nok. Nu er de blevet enige om 100 kr. per billet.