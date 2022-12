Ellemann: Skattelettelser ville ikke kunne gennemføres i blå blok

Derfor bliver Mette Frederiksen også spurgt til, om hun mener, at den nye regerings skattepolitik er mere blå, end hvad en regering med partierne fra blå blok ville kunne lave.

Hun svarer, at hun ikke på noget tidspunkt kommer til at kalde de topskattelettelser, som regeringen lægger op til i sit regeringsgrundlag, for socialdemokratiske.

Statsministeren mener, at der altid vil være noget rødt, noget blåt og noget lilla i regeringen.

De tre partiledere lægger også vejen forbi DR til et fælles interview søndag aften. Også her bliver Mette Frederiksen spurgt, om hun er blevet mere blå end rød.