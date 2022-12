Ny regering dropper rød aftale om sociale ydelser

Desuden skal penge til det midlertidige børnetilskud i 2023 i stedet afsættes i en pulje til ”økonomisk udsatte børnefamilier”.

Alternativets politiske ordfører, Torsten Gejl, mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) nu svigter de fattigste børn i Danmark ved at droppe den indgåede aftale.

- Det er ikke bare et løftebrud. Det er også aftalebrud. Vi havde en aftale klar. Vi har haft så mange forhandlingsmøder, brugt så lang tid på at få det på plads. Vi har endda stået på pressemøder og taget æren for det. Og så løber de fra det, siger Torsten Gejl til DR.

Ifølge den nye beskæftigelsesminister er der ikke tale om et løftebrud. Til DR henviser hun til, at De Radikale tvang regeringen til at udskrive valg i utide.