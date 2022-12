Mystisk ambassadørpost får EL til at frygte for konventioner

Der er flere eksempler på, at Danmark vedtager lovgivning med det, der ofte omtales som en ”procesrisiko” i forhold til de internationale konventioner og regler.

Altså en risiko for at komme i strid med konventionerne.

I regeringsgrundlaget nævnes udfordringer med at udvise kriminelle udlændinge.

Men der er også set sager i forbindelse med eksempelvis tiggerloven samt sager om familiesammenføring og ulovlig logning af teledata.

Seneste eksempel på et retligt opgør omkring Danmark og konventionerne var i oktober.

Her afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at Danmark ikke brød nogen regler eller konventioner, da en mand i 2019 blev fængslet for at have kæmpet mod Islamisk Stat (IS) i Syrien.