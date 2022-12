Lidegaard: Jeg blev ikke gennet på plads om regeringsdeltagelse

- Men jeg gider ikke at skulle stå her og udlevere hver eneste position i den radikale gruppe.

- Men billedet af, at jeg blev gennet på plads mod min vilje, det kan jeg ikke bekræfte, slet ikke.

- Tværtimod vil jeg sige, at jeg kunne have truffet begge beslutninger på baggrund af denne konsultation. Men jeg traf denne her, fordi jeg følte, at det var det rigtige. Ikke bare for Radikale Venstre, men forhåbentlig også for landet, siger han.

Ritzau erfarer i lighed med andre medier, at Christian Friis Bach meget gerne havde set De Radikale gå med i regering.

Martin Lidegaard gentager i ”Ugens gæst”, at hans egen modvilje mod at gå med i den brede regering, som De Radikale ellers selv ønskede, primært handlede om, at partiet risikerede at blive klemt.