Han kunne for eksempel have rakt ud efter finansministerposten.

- Nej, det her er det kloge valg, og det er valgt med hjertet. Forsvaret står over for en betragtelig opbygning i det nye forsvarsforlig. Det giver mig pladsen til at koncentrere mig om regeringsførelse, siger han.

Han har tidligere uddybet, at statsministerposten og finansministerposten bør høre sammen.

Som traditionen byder, har han valgt en afskedsgave til Bødskov i form af et skopudsesæt.

- Det starter nedefra, og det starter med fødderne, og det siger meget om et menneske, at han har velpudsede sko, siger Ellemann, der uddyber, at han ofte pudser sine sko, når han grubler over noget.

Som tidligere garder er han vant til at holde styr på stumperne og orden i tingene. Derfor brokkede han sig engang under et besøg på Bødskovs kontor over, at et messingskilt ikke fremstod nypoleret.