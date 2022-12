Torsdag formiddag blev sløret omsider løftet for, hvilke ansigter der kommer til at udgøre Mette Frederiksens nye midterregering i Danmark, da de i alt 23 ministre blev præsenteret på Amalienborg.

Ligesom regeringens politiske program er også fordelingen af ministerposter udtryk for et nøje afbalanceret kompromis mellem de tre partier, der hver især har behov for at finde deres plads og profilere sig i den nye og usædvanlige regering.