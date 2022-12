Løkke gør tidligere familiechef og nyvalgt til ældreminister

Hun sagde videre, at hun gerne så, at velfærdsinstitutioner skal styres på private vilkår ved eksempelvis at ansætte bestyrelser.

Sidst Danmark havde en ældreminister, der ikke havde andre ansvarsområder, var da Thyra Frank (LA) besad posten fra 2016 til 2019.

Mette Kierkgaard er én af fem ministre fra Moderaterne.

Lars Løkke Rasmussen bliver udenrigsminister, mens Jakob Engel-Schmidt bliver kulturminister.

Derudover har Lars Løkke hentet to ministre uden for Folketinget. Tidligere direktør i Dansk Energi Lars Aagaard skal være klima-, energi- og forsyningsminister, mens tidligere LA-folketingsmedlem Christina Egelund er ny uddannelses- og forskningsminister.

Ifølge Løkke er de fundet ved at kigge ”medlemskartoteket” igennem.