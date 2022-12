Tidligere LA-profil er hentet ind til ministerhold

Foran Statsministeriet siger Christina Egelund, at ”det kom som en meget stor overraskelse”, at hun nu skal være minister.

Hun er én af to nye ministre, der ikke sidder i Folketinget. Den anden er Lars Aagaard, tidligere branchedirektør i Dansk Energi, der er ny klimaminister.

Efter katastrofevalget i 2019 sagde Christina Egelund farvel til Liberal Alliance.

Kort efter stiftede hun partiet Fremad med Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der var tidligere Liberal Alliance-minister.

Fremad blev dog nedlagt igen i oktober 2020. På det tidspunkt var der stadig lang vej til de lidt over 20.000 vælgererklæringer, der er nødvendige for at opstille ved folketingsvalg.