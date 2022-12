Løkke bliver udenrigsminister i den nye regering

- Jeg gik først og fremmest efter, at der kom en regering hen over midten. Og det er jeg rigtig glad for. Vi har lagt en kabale, der gør, at den her regering bliver stærkest muligt, siger Løkke.

Løkke er tidligere statsminister over to omgange. Det var han for Venstre, som han forlod 2021.

Derefter stiftede han Moderaterne, som kom ind i Folketinget i første forsøg ved valget 1. november. Partiet kom ind med 16 mandater som det tredjestørste parti.

Af de 16 folketingsmedlemmer har 14 af dem ingen parlamentarisk erfaring.