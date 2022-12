Jakob Ellemann bliver vicestatsminister og forsvarsminister

- Der er krig på kontinentet, og Forsvaret er vigtigere, end det har været i mange år, siger Ellemann, da ministerholdet er på vej mod Amalienborg.

Socialdemokratiet beholder de to magtfulde poster som statsminister og finansminister. Det skyldes ifølge Ellemann, at der er ”god tradition for”, at de hænger sammen.

Ellemann forsøgte selv at blive statsminister ved folketingsvalget 1. november, men vælgerne gav et spinkelt flertal til rød blok på 90 mandater.

Det har ført til, at Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne danner regering sammen, hvilket er historisk, da det er den blot tredje regering over midten siden Besættelsen.