Det Radikale Venstre har droppet sit Rwanda-ultimatum

Han beskriver det over for Politiken som et udtryk for en landingsbane, som partiet har fundet under forhandlingerne.

Han siger, at partiet stadig mener, at det er en dårlig idé at etablere et modtagecenter for asylansøgere i Rwanda, men at det nu har fundet en såkaldt landingsbane, som det kan være i.

Han medgiver, at De Radikale har givet sig, men han mener også, at regeringen er klatret ned fra et træ.

Med det mener han, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag sagde, at man målrettet går efter at finde en europæisk løsning.

De Radikale sad med i regeringsforhandlingerne helt til det sidste, men endte med at vælge at stå udenfor Danmarks nye regering.