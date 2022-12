15/12/2022 KL. 09:30

For abonnenter

Hun vil helst ikke brokke sig, men et særligt punkt i nyt regeringsgrundlag gør ondt

Den nye SVM-regering er klar til at sløjfe det midlertidige børnetilskud. For en ukrainsk flygtning, der er alene med to børn, tæller hver en krone.