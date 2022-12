14/12/2022 KL. 15:08

For abonnenter

Venstre-nestor reagerer på FE-kommission: »Det er hårdt tiltrængt«

Claus Hjort Frederiksen siger, at han endnu ikke ved, om han selv bliver tiltalt for at have lækket statshemmeligheder. Men han har en del at sige om en af den nye regerings første beslutninger.