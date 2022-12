I valgkampen afviste han kategorisk, at han kunne finde på at gøre Mette Frederiksen til statsminister, hvilket han nu kommer til.

Derudover stod Jakob Ellemann-Jensen og Venstre i lang tid fast på, at der skulle foretages en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Minksagen.

Men den advokatvurdering kommer ikke til at blive til noget, har han erkendt.

Jakob Ellemann-Jensen var blå bloks ene statsministerkandidat ved folketingsvalget 1. november, hvor De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, var den anden.

Både Venstre og blå blok fik imidlertid et meget dårligt valg, og stik imod egne udmeldte holdninger valgte Jakob Ellemann-Jensen derefter at afsøge muligheden for et bredt regeringssamarbejde.