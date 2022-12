I marts indgik Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale og De Konservative en politisk aftale, der fik navnet Det Nationale Kompromis.

Aftalen, som blev indgået kort tid efter Ruslands invasion af Ukraine, betød, at det skulle være en bunden opgave at sikre, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed blev løftet varigt til to procent af bruttonationalproduktet (bnp) inden udgangen af 2033.

De stigende udgifter til forsvar og sikkerhed skulle gradvist indfases gennem forsvarsforliget fra 2024.

Allerede i år og næste år skulle der afsættes en generel reserve på 3,5 milliarder kroner hvert år.

1. juni valgte et flertal af danskerne at afskaffe forsvarsforbeholdet ved en folkeafstemning, og af regeringsgrundlaget fremgår det, at det har givet nye muligheder.