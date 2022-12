14/12/2022 KL. 16:56

JP's politiske analytiker: Det store spørgsmål er, om tre statsministertyper kan samarbejde i tre år

De tre partier har formået at møde hinanden på en række svære punkter, men der er også "ømme tæer" man endnu har undladt at lægge en plan for, siger Jyllands-Postens politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl, efter at Danmarks nye SMV-regering onsdag har fremlagt sit regeringsgrundlag.