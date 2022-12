Sagen blev undersøgt af en særlig FE-kommission. Den konkluderede i december 2021, at kritikken fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne var grundløs.

Få dage i forvejen var Lars Findsen imidlertid blevet anholdt og varetægtsfængslet under mistanke for at lække statshemmeligheder. Han er siden blevet tiltalt.

Ifølge regeringsgrundlaget vil regeringen i respekt for den verserende straffesag tage stilling til yderligere en undersøgelseskommission, når straffesagen er afsluttet. Hvad det betyder, forklares ikke.

Udover Lars Findsen har anklagemyndigheden også ønsket at rejse en straffesag mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, men et flertal i Folketinget afviste at ophæve hans immunitet.