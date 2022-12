14/12/2022 KL. 12:08



Danmarks nye regering præsenterede sin plan: »Vi er ikke en driftregering«

Der er behov for et bredt samarbejde, lød det fra Mette Frederiksen, der ledsaget af Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen onsdag præsenterer regeringsgrundlaget for den kommende SMV-regering.