Flere brudte løfter

Den nu tidligere minkavler peger bl.a. på løftet om, at man først ville lave en hurtig vurdering af 25 udvalgte farme for på den måde, at kunne behandle de øvrige hurtigere.

»Politikerne kan sagtens stå og love en masse, men jeg tror ikke på det. Således blev vi tidligere lovet, at de første 25 prøvefarme ville være færdigvurderet før efterårsferien, det blev så skubbet, og i går tirsdag fik vi at vide, at de nu heller ikke bliver færdig før efter jul. Sagen er, at det for os minkavlere ikke er afsluttet, før alle minkfarmere har fået deres erstatning - og den sidste skovlfuld jord er på plads.«

Ifølge Ib Lundgaard er et af de store dilemmaer, at det kræver så meget arbejde at gennemgå og bedømmere hver enkelt af de ca. 1.200 minkfarme, inden der kan udbetales erstatning. Og når sagen er bedømt - og staten har overtaget farmene - skal hver enkelt farm fjernes, og først da kan minkavlerne komme videre med deres liv, lyder det fra den tidligere mink-formand.