»Jeg har ment igennem en længere periode, at det er det her, Danmark har brug for. Både på grund af de kriser, vi står i; Inflation, krigen i Europa. Men også fordi, vi har behov for at træffe nogle beslutninger, der kræver, at vi ser anderledes på tingene. Vi har haft et rigtig godt forhandlingsforløb med alle Folketingets partier, og mange har været med i ganske lang tid, men de her tre partier er blevet enige om at påtage sig ansvaret sammen, og det glæder vi os at fortælle mere om i morgen,« sagde Mette Frederiksen foran Amalienborg.