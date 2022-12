Det, der blev afskrevet som umuligt, kommer nu til at ske.

Tirsdag aften bekendtgjorde S-formand Mette Frederiksen foran Amalienborg, at hun danner en ny regering.

Dermed skriver hun et nyt kapitel i danmarkshistorien med en hidtil uset bred regering, der vil række ind over den politiske midte og samle et helt nyt og to gamle partier, som gennem generationer har kæmpet mod hinanden. Men samtidig en regering, der vil hvile på et yderst spinkelt grundlag.