Skyldig eller ej? Her er argumenterne for og imod en dom til Morten Messerschmidt

Det er ikke kun regeringsforhandlingerne, der lakker mod en ende.

Også retssagen mod Morten Messerschmidt er snart forbi i byretten.

Den 21. december kl. 11.00 falder der dom. Tirsdag argumenterede de to anklagere i sagen for, at han bør dømmes for dokumentfalsk og svindel med EU-midler for 98.835 kr.