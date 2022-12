De havde ikke den store lyst til at se journalisterne i øjnene. Og de havde endnu mindre lyst til at udtale sig.

Venstres folketingsgruppe udstrålede på alle måder ”ingen kommentarer”, da den tirsdag skulle til det første gruppemøde efter det store løftebrud i minksagen.

Men gruppen slap ikke for at få ansvaret for løftebruddet på sig. Det sørgede dens gruppeformand for.