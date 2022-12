Partiets rolle blive som »frie fugle,« der hverken er støtteparti eller oppositionsparti, lyder det.

Beslutningen om at forlade forhandlingerne i 11. time er truffet efter en drøftelse i den radikale folketingsgruppe, hvor der var delte meninger, men i sidste ende var afgørelsen Lidegaards, siger han:

»Det er min beslutning, og den står jeg 100 procent på mål for.«

Rwanda-strid løst

R-lederen afviser samtidig, at knasten var Socialdemokratiets Rwanda-plan om at Danmark egenhændigt skal sende asylansøgere til et modtagecenter i Rwanda. En plan, som ville udløse et mistillidsvotum fra De Radikale, hvis en ny regering arbejdede videre med den.

»Vi har heldigvis fundet en rigtig god landingsbane for Rwanda,« siger Lidegaard.

»Ikke 100 procent sådan, som vi gerne ville have det - eller 100 procent som regeringen gerne vil have det. Men en landingsbane. Så den knast havde vi fået høvlet af.«

Han ønsker ikke at løfte sløret for planen på nuværende tidspunkt, men den vil fremgå af det kommende regeringsgrundlag, siger han.

Tidligere tirsdag meldte Dansk Folkeparti sig også endegyldigt ud af forhandlingerne efter ikke at have været inviteret til møder i flere uger.