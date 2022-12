- Og så ved vi godt, at med vores fem mandater er det jo ikke os, der kommer til at diktere noget. Men de, der har stemt på Dansk Folkeparti, forventer, at vi søger den indflydelse, vi kan. Og det gør man ved at blive, sagde René Christensen fredag.

Liberal Alliance var fredag i samme situation som Dansk Folkeparti.

Her lød det fra partileder Alex Vanopslagh, at partiet stadig var åbent over for at være støtteparti for en ny regering, hvis ”retningen og indrømmelserne er de rigtige”.

Mandag meldte partiet sig dog ud af forhandlingerne ligesom Dansk Folkeparti.

Det skete, efter at en advokatvurdering af Minksagen blev fjernet fra forhandlingsbordet af Venstre og Moderaterne søndag.