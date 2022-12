13/12/2022 KL. 11:39

JP's analytiker: Uhørt læk fra fortroligt Venstre-møde er »giftigt«

Under en pause i regeringsforhandlingerne loggede Venstres Jakob Ellemann Jensen mandag aften på et møde med sit bagland. Det har vist sig, at ikke alle kunne holde tæt om hans ellers fortrolige beretning om snakken på Marienborg.