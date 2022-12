18/12/2022 KL. 08:00

Vil regeringen forandre Danmark?

Moderaterne er født med fortællingen om en regering over midten, men både Socialdemokratiet og Venstre justerer deres strategier og fortællinger om sig selv. Kan regeringen, som har fået prædikatet historisk, skabe dybe forandringer? Og til hvilken pris? Ekspert peger på, at Danmarks nye flertalsregering risikerer at blive magtfuldkommen.