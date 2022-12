Efter en hel nat med regeringsforhandlinger på Marienborg er de fire aktive partier tirsdag morgen kørt hver til sit - formentlig for at få et lille hvil og måske nærlæse papirerne, inden arbejdet fortsætter.

Planen er at genoptage forhandlingerne i eftermiddag. Det står ikke klart, om det bliver alle fire partier samlet eller hver for sig.